Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров выступил с инициативой переименования Санкт-Петербурга. Прежнее, по его словам, устарело, сообщает Петров ..

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров выступил с инициативой переименования Санкт-Петербурга. Прежнее, по его словам, устарело, сообщаетПетров пояснил, что в настоящее время россияне все чаще называют город "Петербургом" или "Питером", а полное название Северной столицы утратило свою актуальность и выглядит слишком длинным. Парламентарий также обратил внимание, что некоторые люди ошибочно связывают его название с императором Петром I, хотя на самом деле своим "именем" Санкт-Петербург обязан апостолу Петру. Тем не менее, альтернативных вариантов чиновник не предложил.