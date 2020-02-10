Бывший полузащитник сборной Италии Луиджи Ди Бьяджо возглавил одного из аутсайдеров Серии А СПАЛ из Феррары. Он заменил на этом посту Леонардо Семпличи, уволенного в понедельник.

Бывший полузащитник сборной Италии Луиджи Ди Бьяджо возглавил одного из аутсайдеров Серии "А" СПАЛ из Феррары. Он заменил на этом посту Леонардо Семпличи, уволенного в понедельник.СПАЛ занимает последнее 20 место в Серии "А". Неудачное выступление команды стало причиной отставки Семпличи, проработавшего в Ферраре пять с половиной лет и выведшего команду в Серию "А".Новым тренером стал 48-летний Луиджи Ди Бьяджо, в прошлом полузащитника "Ромы", "Лацио", "Интера" и сборной Италии. Ди Бьяджо работал с молодежной сборной Италии, а также исполнял обязанности главного тренера сборной Италии после отставки Джампьеро Вентуры и до назначения Роберто Манчини.