16 лет колонии строгого режима и 196 миллионов рублей штрафа запросила прокуратура для бывшего начальника московского главка Следственного комитета России генерала Александра Дрыманова. По версии следствия, Дрыманов получил пятую часть в 200 тысяч долларов от миллионной взятки за освобождение из СИЗО Итальянца.

16 лет колонии строгого режима и 196 миллионов рублей штрафа запросила прокуратура для бывшего начальника московского главка Следственного комитета России генерала Александра Дрыманова. По версии следствия, Дрыманов получил пятую часть в 200 тысяч долларов от миллионной взятки за освобождение из СИЗО соратника криминального авторитета Шакро Молодого – Андрея Кочуйкова по кличке Итальянец.Посредником при передаче денег был бизнесмен Дмитрий Смычковский. Он объявлен в розыск, напоминает РИА Новости. Два других фигуранта дела — бывший начальник управления собственной безопасности Следственного комитета Михаил Максименко и экс-глава управления Следкома по Центральному округу Москвы Алексея Крамаренко. Для Максименко затребовано наказание в 17 лет колонии строгого режима и штраф в 150 миллионов рублей. Для Крамаренко – 15 лет колонии строгого режима и 195-миллионный штраф.Максименко уже остался без погон и орденов по итогам прошлого приговора. Теперь обвинение требует лишить звания и госнаград Александра Дрыманова и Алексея Крамаренко.Также Максименко получил за покровительство 9850 евро от своего первого зама Дениса Никандрова. Александр Дрыманов по этому делу проходил свидетелем.Максименко в первый раз был осужден за два эпизода взяточничества в апреле 2019 года. Один из эпизодов был связан с Итальянцем. По делу Михаила Максименко приговорили к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 165 миллионов рублей. А Денис Никандров получил 5,5 года колонии. Он уже досрочно вышел на свободу.