Перспективный зенитный ракетный комплекс С-500 сможет перехватывать цели даже в верхних слоях атмосферы, то есть в сотнях километрах над землей. Эта система способна обеспечивать как противовоздушную, так и противоракетную оборону.

Перспективный зенитный ракетный комплекс С-500 сможет перехватывать цели даже в верхних слоях атмосферы, то есть в сотнях километрах над землей. Эта система способна обеспечивать как противовоздушную, так и противоракетную оборону. Об этом рассказал генеральный конструктор концерна "Алмаз-Антей" Павел Созинов в интервью специальному корреспонденту ВГТРК Аркадию Мамонтову.Разработчики С-500 попытались представить, как изменится боевая авиация в ближайшие 25 лет, пояснил Созинов. Поэтому новый зенитный ракетный комплекс должен справляться с боевыми машинами, которые появятся через 5 или даже 10 лет.Ранее стало известно, что С-500 собираются поставить в войска в 2020 году. Он сможет сбивать не только самолеты, вертолеты или дроны, но и ракеты малой и средней дальности. В некоторых случаях ЗРК способен перехватывать боевые блоки межконтинентальных баллистических ракет.С-500 – гибкая система, которая адаптируется к самым разным условиям.