На телеканале Россия 1 премьера - сериал Большие надежды. В центре сюжета - история двух подруг, которые приехали покорять большой город. Впереди у каждой - свой путь к мечте, любви, счастью и успеху и, конечно же, большие надежды на светлое будущее. Какие испытания готовит для них судьба?

На телеканале "Россия 1" премьера — сериал "Большие надежды". В центре сюжета — история двух подруг, которые приехали покорять большой город. Впереди у каждой — свой путь к мечте, любви, счастью и успеху и, конечно же, большие надежды на светлое будущее. Какие испытания готовит для них судьба?Их случайная встреча стала началом большой дружбы. Девушка с необычным именем Эра — романтичная, а смелую Зину отличает дерзкий характер и вольный нрав.— Счастье надо брать и лепить своими руками.— Не, Зин, я верю в судьбу.— А верить надо в себя.Окрыленные большими надеждами, следуя за заветной мечтой... Две подруги — две судьбы. Порой им кажется, что до счастья можно дотянуться рукой.Про свою героиню актриса Татьяна Бабенкова рассказала:— Начиталась много книг и думает, что в жизни будет все так же, как и в них, поэтому она ищет своего принца, своего Грэя в "Алых парусах".В большом городе — большие возможности и таких же размеров разочарования. И в молодости многое делается наперекор родителям...Вместо студенческой парты — колесо рулетки, ведь на дворе — лихие девяностые. На смену мечтам — жестокая реальность.Проверку на прочность пройдут не все. Ошибки и сожаления, предательство и потери, любовь, которая нахлынет волной, сбивая с ног, а также выбор, который предстоит сделать.Премьера сериала "Большие надежды" на телеканале "Россия 1" по будням в 21:00, после программы "Вести".