Электробусы ведомство украсило к Новому году весьма основательно, практически полностью завесив их светодиодными гирляндами. Однако в ГИБДД оказались не слишком воодушевлены очередным проявлением доброй традиции и вознамерились оштрафовать Мосгортранс. Не вышло.

Электробусы ведомство украсило к Новому году весьма основательно, практически полностью завесив их светодиодными гирляндами. Однако в ГИБДД оказались не слишком воодушевлены очередным проявлением "доброй традиции" и вознамерились оштрафовать Мосгортранс.Разбирательства по поводу подсветки электробусов были инициированы по обращению члена экспертной группы при общественном совете Росаккредитации Григория Шухмана. Он посчитал, что светодиодные "занавески" и подсветка днища противоречат техническому регламенту и закону "О безопасности дорожного движения".В начале февраля сообщалось, что в ГИБДД по результатам проверки пришли к выводу, что нарушения действительно присутствуют: такие светящиеся электробусы якобы могут дезориентировать прочих участников дорожного движения. Оштрафованы были как водители общественного транспорта, так и должностные лица "Мосгортранса", хотя в ведомстве в качестве аргументов в свою защиту не только говорили о доброй традиции, но и приводили экспертные заключения, и заявляли о том, что оформляли электробусы к Новому году под контролем производителя. На какую именно сумму оштрафовали Мосгортранс, не сообщалось.Между тем, на днях на странице "Московского транспорта" в Твиттере появилось сообщение о том, что штрафы аннулированы. "Спасибо коллегам из ГИБДД за понимание и внимание к аргументам - нашим и производителей электробусов. Общий вердикт - на ДТП подсветка точно не влияет", - говорится в сообщении.Кроме того, заявлено, что на следующий год на улицы Москвы выйдет в два раза больше празднично украшенных электробусов, а Григорий Шухман получит персональное приглашение на поездку.Фото: vk.com/transport_moscow