10.02.2020

2020-02-10 11:30:03

Главный врач больницы «Красный крест» арестован

В отношении главного врача ГБУЗ ВО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г. Владимира» возбуждено уголовное дело.



Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области в тесном взаимодействии с региональным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело в отношении главного врача ГБУЗ ВО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г. Владимира» Евгения Яскина.



Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).



Следователем по особо важным делам СУ СК России совместно с оперативными службами УФСБ установлено, что руководитель медицинского учреждения за содействие представителю коммерческих структур при проведении электронных аукционов на поставку медицинского оборудования получил взятку в размере 1 миллиона 700 тысяч рублей.



По ходатайству следствия судом в отношении Яскина избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.