Россияне на плавучем изоляторе Diamond Princess не теряют оптимизма и стараются сохранять позитивный настрой.

Россияне на плавучем изоляторе Diamond Princess не теряют оптимизма и стараются сохранять позитивный настрой. Один из пассажиров роскошного круизного лайнера, пришвартованного в японском порту Йокогама, Аркадий Булгатов рассказал в прямом эфире программы "60 минут", что ни физически, ни морально он не ощущает сложной ситуации, сложившейся на борту судна."Мне все-таки удалось отдохнуть. Мой круиз длился с 20 января до 4 февраля, а 5 февраля нас закрыли на карантин. Настроение у пассажиров вполне позитивное. Мы развлекаем себя, как можем. Я приоделся в честь сегодняшнего "Оскара", потому что, к сожалению, из-за карантина лишился возможности быть на награждении", — пошутил Булгатов и добавил, что относится к произошедшему совсем не легкомысленно, а максимально с позитивом.Конечно, на него произвела впечатление и даже была немного шокирующей сегодняшняя дневная новость о том, что за одни сутки коронавирусом на лайнере заразились 66 человек.Аркадий заверил, что лично с ним, его друзьями и россиянами, с кем он общается, все в порядке. В списках зараженных нет людей из России."У нас не было информации по поводу обнуления карантина. Нам по-прежнему говорят, что он остается неизменным и должен закончиться 19 февраля. Мы не испытываем нехватку в медикаментах. Мою подругу вдруг одолела аллергия, мы сообщили об этом. И меньше, чем через 5 минут, у нас были необходимые таблетки. Нам стали давать больше воды: четыре литра вместо двух. А также выдали новые более профессиональные маски с респиратором", — рассказал о бытовых подробностях Аркадий Булгатов.Ведущая Ольга Скабеева поразилась такой стрессоустойчивости в данной обстановке: "Удивительно, что человек не унывает, хотя 66 заболевших коронавирусом в сутки звучит достаточно тревожно". Между тем, число жертв опасной болезни приближается к тысяче, а количество зараженных по всему миру перевалило уже за 40 тысяч человек.