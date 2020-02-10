Во время премьерного показа фильма Лёд 2 в кинотеатре Октябрь произошло задымление. Четыре тысячи человек были эвакуированы.

Во время премьерного показа фильма "Лёд 2" в кинотеатре "Октябрь" произошло задымление. Четыре тысячи человек были эвакуированы. Эвакуация прошла до приезда спасателей.ТАСС сообщает, что задымление случилось из-за короткого замыкания. Оно возникло на первом этаже на площади 0,2 квадратных метра. По данным 33Live.RuRu, ничего страшного не произошло: загорелась перегородка в кассовой зоне.Сиквел спортивной мелодрамы "Лёд 2" выйдет в прокат 14 февраля. Фильм был снят при поддержке телеканала "Россия 1". В ролях — звезды отечественного кино — Александр Петров, Аглая Тарасова, Мария Аронова, Надежда Михалкова.