Сотрудниками уголовного розыска МО МВД России «Ковровский» раскрыты два преступления, совершенные в августе и сентябре прошлого года.

Сотрудниками уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Ковровский» раскрыты два преступления, совершенные в августе и сентябре прошлого года.31 августа в полицию города Коврова поступило сообщение о совершении преступления в отношении 86-летней местной жительницы. Неизвестный под предлогом продажи кухонных приборов проник в квартиру к женщине и, отвлекая ее внимание, похитил денежные средства в сумме 10 тысяч рублей. Раскрыть преступление по «горячим следам» не представилось возможным.Вечером 11 сентября 2019 года в полицию поступило заявление о краже. Злоумышленник, выставив оконную раму, проник в дом по улице Западной районного центра, откуда совершил хищение 200 тысяч рублей. Полицейские выяснили, что к хозяину дома, пожилому мужчине 1931 года рождения, ранее также приходил неизвестный и предлагал приобрести кухонные приборы. Впоследствии было установлено, что подозреваемый, побывав в доме пенсионера и выяснив, где хранятся деньги, совершил проникновение и хищение денежных средств.По данным фактам следственным отделом МО МВД России «Ковровский» были возбуждены уголовные дела.Сотрудниками полиции были проведены необходимые мероприятия, направленные на установление личности и местонахождение подозреваемого. В результате оперативно-розыскных мероприятий на территории соседнего региона подозреваемый, безработный ранее не судимый 20-летний житель Нижегородской области, был задержан и доставлен в Ковровский отдел полиции.В настоящее время фигурант проверяется на причастность к другим аналогичным преступлениям.