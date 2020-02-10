Церковный календарь говорит верующим о том, что 11 февраля отмечается праздник почитания епископа Туровского Лаврентия, которого также называют Печерским. В народе считали, что в этот день нужно гадать о погоде.

говорит верующим о том, что 11 февраля отмечается праздник почитания епископа Туровского Лаврентия, которого также называют Печерским. В народе считали, что в этот день нужно гадать о погоде.История святогоСвятитель Лаврентий не только был епископом Русскойправославной церкви в Туровской епархии. Известен он и как затворник Печерский.О ранних годах святителя известно немного.Рассказывают, что он родился в городе Турове или его окрестностях в знатной –боярской или княжеской – семье. Родители-миряне воспитали его в православнойвере, и, повзрослев, юноша постригся в монахи.С разрешения настоятеля своего первого монастыря Лавренитийиз Турова пешком дошел до Киева, где стал затворником в маленькой келье вКиево-Печерском монастыре. Там он подвергался многочисленным искушениям, которыммужественно и непреклонно противостоял.Своим смирением и молитвами святитель получил дар исцелятьлюдей от телесных и душевных болезней и изгонять бесов. Глубокая вера монахапривлекла внимание Киевского митрополита. Он назначил Лаврентия епископом наТуровскую кафедру.О том, как верующие относились к святителю, говорит тотфакт, что местночтимым святым уже вскоре после своей кончины в 1184 году. Егонетленные мощи находятся в пещерах Киевско-Печерской лавры.Необычные традиции на 11 февраляВ народе причудливо сочетались православная вера и языческиепредставления об устройстве мира. В частности, крестьяне верили, что вокруг нихходят ведьмы, которые своей магией могут им навредить.Считалось, что особый ритуал у служительниц нечистой силыприпасен и на 11 февраля. Люди считали, что ведьмы устраивают залом сухой травыпод снегом. Занимались этим они не просто так, а для того, чтобы навести порчуна хозяина двора или поля.Чтобы избежать этой угрозы, считалось, необходимо воткнутьпо углам участка чертополох. Злые силы боятся этой травы и не станут колдоватьв защищенном пространстве. По другим версиям, для борьбы с ведьмами требовался засушенныйзверобой, причем такой, который был собран на Ивана Купалу.Не отвечая на вопрос, , в народесчитали, что есть в этот день еще один обычай, связанный с привлечением в домсчастья. Для этого, были уверены наши предки, хозяйка должна испечь кулебяку,которой она накормит всех членов семьи, а остатки отдаст домашним животным.Лаврентьев день: народные приметыГадали 11 февраля по луне. Если в этот день луна шла в рост,то первую половину следующего месяца погода будет точно такой, какой она быласегодня. Если же праздник выпал на новолуние, то погода будет соответствоватьвторой половине месяца.Дым из трубы коромыслом обещает тепло. Шум деревьев в лесупредупреждает – ветер усилится. А вот дрова, если они плохо разгораются, намекаютна скорую оттепель. Об этом говорят и снежные хлопья, увеличившиеся в размерах.Именины 11 февраляАвив,Афраат,Варсимей,Герасим,Дмитрий,Иван,Игнатий,Иона,Иперихий,Константин,Лаврентий,Леонтий,Лука,Мокий,Паригорий,Питирим,Роман,Сильван,Фафуил,Филофей,Юлиан,Яков.