В России начинается подключение магазинов к системе быстрых платежей без участия банков - через платежные интеграторы.

В России начинается подключение магазинов к системе быстрых платежей без участия банков — через платежные интеграторы.Интегратор PayMaster первым объявил о начале предоставления такой услуги.Система быстрых платежей (СПБ), созданная ЦБ РФ, работает с 28 января 2019 года. Через систему можно переводить деньги и оплачивать покупки, услуги без реквизитов карты или счета.На транзакцию приходится 15 секунд. Платить через СБП можно с помощью QR-кода. Комиссия при такой оплате может составлять 0,7-1 процента. Иногда это заметно ниже комиссии по банковским картам. Пользователи мобильных банков могут пользоваться новым сервисом. Это около 100 миллиона россиян, подсчитал PayMaster.