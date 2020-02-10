10.02.2020

2020-02-10 13:40:04

Метеоштучки: ой, мороз, мороз

Ежедневно нас окружает масса природных явлений, настолько привычных, что мы задумываемся о них только на бытовом уровне. Идет дождь – надо зонт взять. Снег и мороз – шапку надеть и шубу потеплее. Ветер – помогут шарф и высоко поднятый воротник. А ведь и дождь, и снег, и ветер, и масса других погодных или климатических явлений имеют под собой вполне научную основу. И как разобраться в этом без специалистов. В данном случае синоптиков. Вот и решили мы, что на «Радио России-Владимир» должна появиться специальная рубрика. «Метеоштучки». Чтобы все эти «штучки», которые проделывает с нами природа, стали понятнее простому человеку. Итак, сегодня дебют. Ответственным будет дежурный синоптик Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александр Бутенко. Мы застали его, конечно, на рабочем месте.

- Всё-таки зима у нас сейчас. Хотелось бы поговорить о морозе. Мне кажется, что мороз — это когда холодно реально. А когда температуры чуть ниже ноля, то и морозом это назвать нельзя. А как мнение синоптика?

- Я полностью с вами согласен. Для нас понятие мороз, это где-то в районе -20, -25 градусов. А сильный мороз — это градусов 35-40 ниже ноля, что редко, но случается в наших широтах.

- А раньше часто было такое?

- Да, было. Я помню зиму с 1978 на 79, когда температура была -43.

- Это какая-то аномалия была. Есть статистика по очень низким температурам?

- Пока за последние 50 лет больше такого не было.

- И тенденция как раз к теплым зимам?

- Да, именно к теплым зимам.

- Что же такое мороз?

- Словарь Даля обозначает мороз, как «стыть», «холод», «зяба», «стужа», при котором вода мерзнет, а показание градусника опускается ниже ноля. В словаре Ожегова мороз — это очень холодная погода. Вообще в словарях русского языка слову мороз и производным от него словам посвящается аж целых 16 словарных статей. Понятие «мороз» и «холод» очень относительные понятия восприятия данных природных явлений, а также реакции на них. Например, у французов морозом считается, когда замерзает вода, то есть чуть ниже ноля. А температура -10 для них считается экстремальной. Хотя мы при температуре -10 чувствуем себя распрекрасно. А экстремальными для нас считаются морозы ниже -30.

- Закаленные мы, россияне.

- Не поспоришь. Морозом называется состояние окружающей среды, при температуре окружающего воздуха ниже температуры замерзания воды. То есть ниже ноля градусов. При морозах наблюдается образование льда или состояние сильного холода. Ощущение мороза усиливается в условиях повышенной атмосферной влажности, то есть влажности воздуха, или ветре. А также мороз мы можем ощущать, когда двигаемся в открытом транспортном средстве. Например, на санях или в кузове автомобиля.

- Александр Владимирович, а как-то сказывается это на человеке — очень низкие температуры?

- Вы знаете, определенной физической меры температуры, с которой бы мороз отождествлялся, её не существует. Всё зависит от индивидуальных особенностей каждого человека. То есть, например, мы в теплой верхней одежде, а у нас пощипывание открытых или неподвижных частей тела.

- Короче говоря — нос, лицо, щёки.

- Да. Или кисти рук. Или ступни ног.

- А на какой высоте синоптики измеряют «мороз», так скажем?

- На высоте 10 метров. На уровне примерно 3-4 этажа.

- Синоптики, я знаю, долгосрочные прогнозы не делают. Но все-таки, февраль нас не будет больше морозить?

- Небольшие морозы будут, в районе -8, -10, но уже таких сильных не будет.

Виктория Михеева. «Радио России-Владимир» 106.3МГц