Водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения и протаранил микроавтобус. В результате столкновения погиб один человек, еще шесть пострадавших получили травмы различной степени тяжести.

Камера уличного наблюдения запечатлела момент фатального столкновения, произошедшего ранним утром в понедельник, 10 февраля, на Кутузовском проспекте в Москве.Судя по кадрам, легковой автомобиль выехал на полосу встречного движения, где протаранил микроавтобус.Как сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции, в результате аварии погиб один участник столкновения. По данным ТАСС, еще шесть человек получили травмы различной степени тяжести.