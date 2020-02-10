Мощный взрыв на электроподстанции произошел накануне в подмосковном Подольске. Он вспыхнул над городом в виде огромного пылающего гриба, сообщает Представители городской администрации ..

Мощный взрыв на электроподстанции произошел накануне в подмосковном Подольске. Он вспыхнул над городом в виде огромного пылающего "гриба", сообщаетПредставители городской администрации сообщили, что причиной происшествия стал сбой на питающем центре "МОЭСК". В результате инцидента жители 125 домов остались без горячей воды и отопления. Авария затронула, в общей сложности, – порядка 24 тысяч человек. Последствия случившегося устранили уже к вечеру.