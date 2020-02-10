Работникам компании – причем всем без исключения – разрешили жаловаться на коллег и начальство, если они обнаружили случаи коррупции или правонарушений. При этом АвтоВАЗ подключили к специально созданному сетевому сервису группы Renault.

Работникам компании - причем всем без исключения - разрешили жаловаться на коллег и начальство, если они обнаружили случаи коррупции или правонарушений. При этом АвтоВАЗ подключили к специально созданному сетевому сервису группы Renault.В списке ситуаций, в которых можно обращаться к сервису, упоминаются, к примеру, нарушения Кодекса этики группы АвтоВАЗ или антикоррупционной политики, эпизоды психологического давления, домогательств или дискриминации, кражи, распространение персональных данных и тому подобное.Об этом сообщает "Лада.Онлайн" со ссылкой на интервью газете "Волжский автостроитель" директора по внутреннему контролю и аудиту предприятия Алексея Ковешникова. По его словам, заявитель может получить доступ к платформе для сообщений с компьютера, планшета или даже телефона, но он должен лично знать о фактах, о которых сообщает, и действовать без злого умысла или ожидания корысти.АвтоВАЗ рассказал, какие детали воровали на заводе в 2019 годуСистема обеспечит заявителю конфиденциальность и возможность отслеживать статус заявления, но заявитель должен быть готов предоставить при необходимости дополнительную информацию.Утверждается, что через новый сервис уже получено около двух десятков сообщений, причем по некоторым из них информация частично подтвердилась: были приняты меры по предотвращению нарушений.