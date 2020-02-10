На эти деньги отремонтируют и парки

В 2020 году во Владимирской области на реконструкцию дворов, парков и скверов выделили более 551 миллиона рублей. По информации обладминистрации, на эти средства планируют отремонтировать 38 общественных пространств и 106 дворов.Из более значимых объектов власти решили отреставрировать парк 50-летия Советской власти в Муроме, сквер на улице Мира в Гусь-Хрустальном, площадь 200-летия города в Коврове, зону отдыха в лесопарковой полосе в Кольчугино и сквер воинов-афганцев в Петушках.