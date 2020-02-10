Остановка купе BMW для рутинной проверки документов на Рублево-Успенском шоссе привела к детективному финалу: инспекторам ГИБДД пришлось буквально выцарапывать из салона машины водителя, который оказался злостным бесправным рецидивистом.

Остановка купе BMW для рутинной проверки документов на Рублево-Успенском шоссе привела к детективному финалу: инспекторам ГИБДД пришлось буквально выцарапывать из салона машины водителя, который оказался злостным бесправным рецидивистом.Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г.Москве, в ходе проверки документов сотрудники ДПС выяснили, что у 34-летнего водителя кончился срок действия удостоверения, а потому он не имеет права на управление ТС. Следовательно, автомобиль должен был отправиться на штрафстоянку. Тем не менее, водитель отказался выходить из машины и заблокировал двери.После долгих уговоров инспекторы вынуждены были разбить стекло водительской двери, причем удалось им это отнюдь не сразу. Однако владелец BMW вышел из машины только после того, как стекло осыпалось в салон. В ходе дальнейшей проверки гаишники выяснили, что за водителем числится 2 126 эпизодов нарушений ПДД (каких именно, ведомство не уточнило).В отделении полиции, куда доставили рецидивиста, на него составили один протокол за неповиновение требованиям сотрудника полиции, и еще 184 - по статье 20.25 КоАП РФ "Уклонение от исполнения административного наказания". Но на этом злоключения рецидивиста не закончились.Одинцовским судом его отправили под административный арест на 7 суток. А когда нарушитель выйдет на свободу, ему предстоит участвовать в дальнейшем разбирательстве по поводу злостной неуплаты штрафов, и, вполне возможно, понести дополнительное наказание.