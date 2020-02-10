В последнее время все чаще среди представителей старой гвардии в сфере шоу-бизнеса всплывает тема пенсий. Оказалось, что многие артистки не довольны размером пенсий, которую им выплачивает государство.

В последнее время все чаще среди представителей старой гвардии в сфере шоу-бизнеса всплывает тема пенсий. Оказалось, что многие артистки не довольны размером пенсий, которую им выплачивает государство.Свое видение ситуации высказал эксперт Комиссии по СМИ Общественной Палаты РФ Вадим Манукян. Оказалось, специалист возмущен недовольствами знаменитостей относиельно размера их пенсий."А что за нытье среди "звезд" пошло? Пенсии у них маленькие? Им 23 000 мало? А они что, всю жизнь занимались непосильным трудом, чтобы им платили больше? Да я вам больше скажу, большинство российских пенсионеров имеют пенсию порядка 10 000 – 15 000 рублей. Вот это уж точно мизер. Эти пенсии старикам обязательно поднимать нужно! Тем более, что у нас в стране Президентом России объявлена борьба с бедностью", – заявил Манукян.Вадим негодует от того, что люди, которые всю жизнь "кутили" на своих гонорарах, требуют прибавки. Эксперт не считает то, что "светить лицом в телеке" – это колоссальный труд. Поэтому и размер пенсии, по его мнению, звездам увеличивать не стоит."Тем, кто работали шахтерами, сталеварами, комбайнерами, трактористами и занимались другим полезным для страны трудом, вот им да, пенсии поднять нужно, а "звезды" пусть лицом и дальше в телеке зарабатывают до последнего дня, а не на высокие пенсии от государства надеятся. Хотя им, на мой взгляд, и так переплачивают, им и 23 000 много", – высказался Манукян.