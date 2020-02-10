В среднем в нашей стране на свою месячную зарплату водитель может купить 963 литра девяносто второго. Но этот показатель оказался хуже сразу в 68 регионах, а самым доступным топливом обеспечены в основном жители столиц и, как ни странно, Крайнего Севера.

В среднем в нашей стране на свою месячную зарплату водитель может купить 963 литра "девяносто второго". Но этот показатель оказался хуже сразу в 68 регионах, а самым доступным топливом обеспечены в основном жители столиц и, как ни странно, Крайнего Севера.Лидером рейтинга доступности бензина стал Ямало-Ненецкий округ: к такому выводу пришли аналитики "РИА Новости", опубликовавшие результаты своего исследования. На Ямале на среднюю зарплату по региону можно с учетом местных цен на топливо приобрести 2 091 литр АИ-92. Второе место заняла Москва (1886 л), третье - Ненецкий автономный округ (1 640 литров).Любопытно, что абсолютные цены на бензин на Севере - одни из самых высоких. Скажем, на Чукотке за литр "девяносто второго" приходится платить 56 рублей, в Якутии - 54,25 рубля, в Магадане - 50,08 рублей, а на Камчатке - 48,32 рубля. И во всех этих регионах на среднемесячную зарплату можно купить более тысячи литров бензина. Самым дешевым в январе 2020 года бензин оказался в Челябинской области - 39,97 рубля за литр, и еще в четырех регионах цена топлива не превышала 41 рубль - это Томская, Курганская, Ярославская и Кемеровская области.Аутсайдером рейтинга доступности оказались регионы Северного Кавказа, где и цены на топливо выше среднероссийских, и зарплаты не слишком высокие. В Кабардино-Балкарии можно купить 554 литра бензина АИ-92, в Дагестане - 531 литр, в Карачаево-Черкесии - 525 литров. В замыкающую рейтинг десятку регионов с самой низкой доступностью бензина также входят Ивановская область (562 литра), Калмыкия (570), Северная Осетия - Алания (572), Ингушетия (573), Саратовская область (575), Адыгея (575) и Чечня (578).В исследовании также отмечается, что за 2019 год в среднем в России цены на топливо выросли всего на 1,3%, причем в 13 регионах они даже снизились. Аналитики агентства заявили, что основная заслуга в этом принадлежит введенному в прошлом году демпфирующему механизму, и если он продолжит действовать в 2020-м, бензин не будет дорожать быстрее уровня инфляции.