У бразильского нападающего Пари Сен-Жермен Неймара могут возникнуть новые проблемы с законом. Футболиста заподозрили в организации сети для оказания интимных услуг.

У бразильского нападающего "Пари Сен-Жермен" Неймара могут возникнуть новые проблемы с законом. Футболиста заподозрили в организации сети для оказания интимных услуг.Бразильская модель Наджила Триндаде, ранее обвинявшая Неймара в изнасиловании, выдвинула новые обвинения в адрес нападающего. По ее словам, Неймар организовал транзит бразильских женщин во Францию для оказания секс-услуг.В прошлом году суд отклонил иск Наджилы к Неймару из-за отсутствия доказательств вины футболиста. Неймар не отрицал интимную связь с соотечественницей, но утверждал, что все произошло по обоюдному согласию. Суд принял сторону нападающего "ПСЖ".