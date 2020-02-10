Он попадал к ним в дома, предлагая купить кухонные приборы

В прошлом году в полицию в Коврове поступило 2 сообщения о совершении преступлений в отношении пенсионеров. Неизвестный мужчина, якобы продававший кухонные приборы, попал в квартиру к 86-летней женщине и, отвлекая ее внимание, украл у нее 10 тысяч рублей.Но этого ему было мало. Через месяц мошенник выставил оконную раму и залез в дом 89-летнего мужчины, откуда украл 200 тысяч рублей. Несколькими днями ранее молодой человек приходил к пенсионеру и предлагал приобрести кухонные приборы.Полицейские выяснили, что к кражам причастен 20-летний житель Нижегородской области. Злоумышленника задержали. Расследование уголовных дел продолжается, сообщает пресс-служба регионального УМВД.