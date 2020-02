Автор сайта XDA Developers Макс Вайнбах выложил в твиттер серию снимков, позволяющих оценить возможности камер флагманских смартфонов Galaxy S20. Как ожидается, Samsung представит новинки уже завтра, 11 февраля

Автор сайта XDA Developers Макс Вайнбах выложил в твиттер серию снимков, позволяющих оценить возможности камер флагманских смартфонов Galaxy S20. Как ожидается, Samsung представит новинки уже завтра, 11 февраля.WELL I'M GLAD YOU ASKED.First 2 are S10, second 2 are S20. https://t.co/gjQTdpQcWr pic.twitter.com/PGuayLBMHM- Max Weinbach (@MaxWinebach) February 10, 2020В одной из записей журналист показал два кадра, сделанных на камеру Galaxy S10, и еще два - на S20. Сравнение показывает, что Samsung довольно сильно улучшила режим ночной съемки. Намного более высокий уровень детализации особенно виден по траве и окнам домов.1 S102 S20 https://t.co/Zdhc4kZqh4 pic.twitter.com/Vgf4QhHUSx- Max Weinbach (@MaxWinebach) February 10, 2020Однако в помещении разница не так заметна, разве что у камеры S10 получилось более светлое изображение, а у S20 вышли не такие яркие, зато более естественные цвета. В комментарии Вайнбах уточнил, что съемка велась на предрелизном софте, поэтому конечный результат может измениться.Ok. First photo is out of the main sensor and second is 30X zoom. Both from the S20+. https://t.co/YQLgusmdhE pic.twitter.com/nEEhhPhFiz- Max Weinbach (@MaxWinebach) February 10, 2020Также журналист поделился несколькими кадрами с модели S20 Plus. Первое фото снято на основную 108-мегапиксельную камеру, второе - с помощью 30-кратного гибридного зума.Презентация Unpacked начнется завтра в 22:00 по московскому времени. Ожидаются три модели: более компактная S20 (6,2 дюйма), "среднеразмерная" S20 Plus (6,7 дюйма) и самая продвинутая S20 Ultra (6,9 дюйма). Всем им обещан новейший процессор Qualcomm Snapdragon 865 с 5G-модемом X55.Модель Ultra, предположительно, получит 16 ГБ "оперативки", 108-мегапиксельную камеру, аккумулятор на 5000 мАч и накопитель емкостью до 1 терабайта. Galaxy S20 Plus приписывают батарею объемом 4500 мАч, поддержку быстрой зарядки (25 Вт) и 12 ГБ оперативной памяти.