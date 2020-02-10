В Лос-Анджелесе прошла 92-я церемония вручения премии Оскар. Мировая общественность узнала имена обладателей главной кинопремии мира.

В Лос-Анджелесе прошла 92-я церемония вручения премии "Оскар". Мировая общественность узнала имена обладателей главной кинопремии мира.Премия "Оскар" уже второй раз в истории проходит без ведущего. Примечательно, что церемония начала удивлять зрителей еще с красной дорожки.Одним из самых ярких моментов "Оскара-2020" стало появление актера Тома Хэнкса, который продемонстрировал свою великолепную физическую форму. Он решил отжаться прямо на красной дорожке.Новость дополняется.