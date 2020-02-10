× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="https://33live.ru/novosti/10-02-2020-orgkomitet-teatralnogo-festivalya-tolstoj-otkryl-priem-zayavok.html" target="_blank">Оргкомитет театрального фестиваля Толстой открыл прием заявок</a> - Оргкомитет театрального фестиваля Толстой объявил о начале приема заявок на участие. Местом проведения мероприятия уже в пятый раз станет музей-усадьба Ясная Поляна, сообщает ГТРК Тула.