Американские ученые из института Скриппса замерили пульс у десятков тысяч человек и выяснили, как часто должно биться сердце на самом деле. Выяснилось, что прежние утверждения оказались ..

Американские ученые из института Скриппса замерили пульс у десятков тысяч человек и выяснили, как часто должно биться сердце на самом деле. Выяснилось, что прежние утверждения оказались ошибочными, сообщаетВ исследовании приняли участие около 92 тысяч людей. В течение двух лет они носили на запястьях электронные браслеты, которые собирали данные об их организме. Их показатели менялись в зависимости от ряда факторов: возраста, пола, веса, длительности сна, времени суток и даже времени года. У многих частота сердцебиения даже в спокойном состоянии выходила за рамки "общепринятой нормы", которая составляет от 60 до 100 ударов в минуту.