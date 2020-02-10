В вагоне электропоезда молодой человек упал, имитируя внезапный приступ опасной вирусной инфекции...

«Полицией столицы в ходе мониторинга средств массовой информации и сети Интернет был выявлен факт нарушения общественного порядка на Московском метрополитене.2 февраля в вагоне электропоезда, следовавшего от станции метро «Полежаевская» до станции метро «Улица 1905 года», молодой человек упал, имитируя внезапный приступ. При этом сообщники выкрикивали фразы о наличии у него опасной вирусной инфекции, провоцируя панику среди пассажиров. В дальнейшем ролик о произошедшем был размещен на одном из видеохостингов.Отделом дознания УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 1 статьи 213 УК РФ.Один из подозреваемых в хулиганских действиях задержан. Приняты меры к розыску соучастников», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.