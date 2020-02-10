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<a href="https://33live.ru/novosti/10-02-2020-oxota-na-odinokix-starikov-pozhiznennaya-renta-kak-prigovor.html" target="_blank">Охота на одиноких стариков: пожизненная рента как приговор</a> - В декабре 2019-го в Прямом эфире рассказали о пенсионерах, для которых пожизненная рента становится, порой, смертным приговором. Жертвами мошенников, как правило, становятся одинокие больные старики. Программа продолжила расследование и выяснилось, что неизвестна судьба еще нескольких стариков.