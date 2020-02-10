Самолет авиакомпании Победа, отправлявшийся из Санкт-Петербурга в Екатеринбург, вернулся в аэропорт вылета почти сразу после набора высоты. Решение об экстренной посадке было принято ..

Самолет авиакомпании "Победа", отправлявшийся из Санкт-Петербурга в Екатеринбург, вернулся в аэропорт вылета почти сразу после набора высоты. Решение об экстренной посадке было принято из-за трещины на лобовом стекле.Ко взлетно посадочной полосе были стянуты экстренные службы воздушной гавани. К счастью, их помощь не понадобилась: самолет приземлился штатно, никто не пострадал, пишет .