Максимальная сумма на реализацию одного проекта от юридических лиц может составить до 500 тысяч рублей, для физических – до 70 тысяч

Поддержать активистов и неравнодушных людей, которые хотят сделать жизнь Александровского района лучше, воспитывать уважение к природе и улучшать экологию – такие цели перед собой поставил благотворительный фонд «ЭкоЛайн-Будущее». Фонд создали 2 года назад в качестве оператора социально-экологических программ на территориях присутствия компании «ЭкоЛайн-Владимир». И за это время он успел сделать много добрых дел вместе с жителями области.Сделать город лучшеСотрудники Фонда во главе с исполнительным директором фонда «ЭкоЛайн - Будущее» Еленой Каниболоцкой проводят масштабную работу: пропагандируют раздельный сбор мусора; проводят для школьников экологические уроки, где рассказывают простым языком о значимых трендах и проблемах, а также способах начать жить с уважением к экологии прямо сейчас; мотивируют жителей района заниматься экологическим волонтёрством, сумев организовать и поддержать уже 5 акций «ЭкоЛайн-Десант». Так, неравнодушные александровцы привели в порядок берег Дичковского озера, высадили к 100-летию ВЛКСМ рябиновую аллею по улице Ческа Липа, к 75-летию Великой Победы заложили «Аллею ветеранов» на набережной реки Серая, посадили деревья и кустарники по улице Базунова в Александрове. Только за год работы Фонда в Александровском районе высадили 250 саженцев и деревьев.Фонд провёл и первый на территории города экофестиваль «GREEN FEST. ЭКОЛАЙН», в котором участвовали больше 200 детей.На добрые делаОдно из ключевых направлений работы Фонда – грантовая поддержка социальных инициатив. За 2 года работы «ЭкоЛайн-Будущее» провёл уже 3 грантовых конкурса с общим призовым фондом 1 млн 300 рублей.- Участие в конкурсе - реальный шанс сделать что-то хорошее для города и района, - сказала исполнительный директор фонда «ЭкоЛайн - Будущее» Елена Каниболоцкая. - Гранты уже стали яркими фестивалями, соревнованиями, новыми творческими объединениями, поддержкой и развитием бюджетных учреждений и общественных организаций – всего за время проведения конкурсов победители реализовали 16 проектов. Среди них такие мероприятия, как «Активнее читай – мир узнавай», фестиваль «Живи, Родник», экомарафон «У природы есть друзья: это мы – и ты, и я», площадка для народного фольклора на фестивале «Папоротник» и многие другие. Каждый раз, начиная грантовый конкурс, мы спрашиваем представителей общественности и жителей, чего не хватает нашему городу и району? Что можно улучшить, украсить, преобразить? И именно те нужды, которые озвучивают на таких встречах, становятся в итоге проектами, качественно улучшающими жизнь людей.Видя живой интерес активистов и организаций района к конкурсу, и главное – реальные дела и преображающийся город, с этого года Фонд увеличил размеры грантов. Так, максимальная сумма на реализацию одного проекта от юридических лиц может составить до 500 тыс. рублей, для физических – не более 70 тысяч. Для сравнения, в прошлом году эти цифры были соответственно 100 и 50 тыс. рублей.Проекты можно подготовить по номинациям: «Развитие городской среды», «Охрана окружающей среды, инновационные экологические проекты, экопросвещение», «Развитие образования, научного и технического творчества», «Развитие спорта и здорового образа жизни», «Поддержка проектов в области культуры и искусства», «Поддержка социально незащищённых слоёв населения», «Поддержка волонтёрских инициатив», «Поддержка проектов, направленных на развитие местного туризма».Научить и помочьДля тех, кто хочет реализовать свою идею на средства гранта от Фонда, проводят семинары и тренинги, где активистам рассказывают, как правильно оформить проект, чтобы его непременно поддержали. Первый семинар IV грантового конкурса социальных инициатив «ЭкоЛайн-Будущее» прошёл 6 февраля.Среди участников встречи – победитель прошлого грантового конкурса, заведующая отделом Дома культуры «Юбилейный» Татьяна Чигирёва. Её проект фестиваля традиционных народных культур «Живи, Родник» - первая попытка участия и первая победа на грантовом конкурсе.- Идея провести фестиваль появилась у нас давно, - поделилась победительница. – Мы проводили фестиваль за 1 день, но, на наш взгляд, чтобы показать традиции всех диаспор, живущих в Александровском районе, этого было недостаточно, поэтому отправили заявку на грант. В итоге, выиграли 100 тысяч. Благодаря поддержке Фонда «Эколайн-Будущее» мы смогли каждому народу посвятить свой большой праздник, где его представители показывали народные промыслы и костюмы, готовили блюда традиционной кухни, знакомили гостей праздника со своей историей и «корнями», проводили мастер-классы для всех желающих. Так мы провели Дни корейской, армянской, татарской, русской, таджикской культуры, а также организовали один большой Гала-концерт.В этом году Татьяна Чигарёва снова планирует участвовать в конкурсе.- По первому опыту знаю, что очень важно правильно выбрать идею, продумать сам проект, как его оформить, - сказала Татьяна Чигарёва. – Ведь от того, что ты придумал отличное, на твой взгляд, начинание, не значит, что тебе выделят на него грант. В проекте нужно всё продумать до мелочей. Чтобы разобраться, пришла на семинар. Только после этого сумела написать проект, который в итоге победил.Чтобы работалТаких желающих научиться в зале собралось несколько десятков. Каждый пришёл со своей идеей и желанием воплотить её в жизнь.Теоретическую часть семинара провела эксперт конкурса Президентских грантов, руководитель Центра развития социальных инноваций GrandRafting Эльвира Алейниченко.- Очень важно подготовить качественный социальный проект, который будет переложен в заявку, - сказала спикер. – Для этого нужно понимать ту проблему, с которой работаешь, понимать, для кого эта работа проводится, то есть найти целевую группу. В социальных проектах это особенно важно, ведь, здесь речь идёт об инициативах, которые должны качественно улучшить жизнь людей. По этой же причине нужно осознавать, что именно даст проект для людей, что нужно для этого сделать и какие результаты он принесёт.Эльвира Алейниченко рассказала участникам семинара, как написать заявку на грант: познакомила с принципами написания плана проекта, механизмами его реализации; научила учитывать возможные риски и их предупреждать; рассказала, как определить результаты проекта и его успешность. Что важно, семинар проходил в формате открытого общения, где все желающие могли задавать свои вопросы, а спикер работала на семинаре и с залом, и индивидуально.Подготовка проектов уже началась. Пакет необходимых для участия документов можно скачать на сайте фонда www.ecoline-future.ru (16+) или получить по адресу: г. Александров, ул. Красный переулок, 10, офис № 18 (2 этаж). Заявки принимают до 5 апреля.