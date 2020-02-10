Злоумышленник в подъезде дома в Сумском проезде напал на девушку и пытался открыто похитить ее мобильный телефон, однако, получив отпор, скрылся...

«Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Чертаново Северное задержали 23-летнего подозреваемого в попытке ограбления девушки», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России полковник внутренней службы Владимир Васенин.В территориальный отдел полиции с заявлением обратилась 23-летняя жительница столицы. По словам заявительницы, в подъезде одного из домов в Сумском проезде на нее напал неизвестный и пытался открыто похитить ее мобильный телефон, но, получив отпор, скрылся.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 23-летний москвич.Дознанием ОМВД России по району Чертаново Северное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22