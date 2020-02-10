Дополнительные меры социальной поддержки граждан, о которых говорилось в Послании президента Федеральному Собранию, будут рассмотрены в правительстве уже 13 февраля. Об этом сообщил сегодня премьер-министр Михаил Мишустин.

Дополнительные меры социальной поддержки граждан, о которых говорилось в Послании президента Федеральному Собранию, будут рассмотрены в правительстве уже 13 февраля. Об этом сообщил сегодня премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с секретарем Генерального совета "Единой России" Андреем Турчаком и руководителем фракции партии в Госдуме Сергеем Неверовым.По словам главы правительства, в числе первоочередных мер финансирование соцпособий, материнского капитала в увеличенном объеме, а также обеспечение граждан льготными лекарствами, медицинскими изделиями и лечебным питанием, передает ТАСС."Новый порядок оформления и получения маткапитала необходимо вводить как можно быстрее, чтобы его могли получить семьи, в которых детишки родились уже в этом году", — подчеркнул Мишустин.Ранее Владимир Путин в своем Послании Федеральному Собранию предложил продлить программу материнского капитала до конца 2026 года. При этом с 1 января 2020 года материнский капитал будет выплачиваться не только за второго и последующего ребенка в семье, но и за первого. Также президент предложил увеличить размер маткапитала на 150 тысяч рублей при рождении второго ребенка.