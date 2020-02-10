Главы Джамбульской области Аскар Мырзахметов отправлен в отставку. Указ об этом подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В ночь на 8 февраля в Кордайском районе Джабульской области произошли беспорядки, в ходе которых погибли десять человек.

Главы Джабульской области Аскар Мырзахметов отправлен в отставку. Указ об этом подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В ночь на 8 февраля в Кордайском районе Джамбульской области произошли беспорядки, в ходе которых погибли десять человек. Беспорядками были охвачены села Масанчи, Аухатты и Булан-Батыр.Были сожжены 25 жилых домов, 41 автомобиль и 31 торговая точка, сообщает РИА Новости. Причиной беспорядков стал дорожный конфликт. Почти 50 участников беспорядков были задержаны, у них изъято огнестрельное оружие. Столько же – госпитализированы.Президент Казахстана распорядился уволить за серьезные нарушения в работе заместителя акима Джамбульской области по социальным вопросам Сулушаш Курманбекову и акима Кордайского района Болатбека Байтоле. Президент Казахстана также поручил главе МВД Ерлану Тургумбаеву освободить от должностей начальников полиции Джамбульской области и Кордайского района.Новым главой Джамбульской области на юге Казахстана стал 67-летний Бердибек Сапарбаев. С августа 2019 года он был вице-премьером казахстанского правительства. До этого Сапарбаев был министром труда и соцзащиты населения, главой администрации Актюбинской области.Ситуацию в Кордайском районе на юге Казахстана удалось стабилизировать. Возбуждено досудебное расследование по двум статьям Уголовного кодекса Казахстана — "Организация и участие в массовых беспорядках" и "Умышленное убийство".