10.02.2020

2020-02-10 17:30:06

Прицеп с боевой машиной вынесло с дороги в Александровском районе

Тяжелый транспортер, груженый бронированной техникой, не удержался на проезжей части.

Фото выложили очевидцы в паблике "Подслушано у автомобилистов". Место происшествия - так называемая "бетонка" А-107 в районе деревни Площево Александровского района.