Производитель Арбидола должен до 15 февраля предоставить Федеральной антимонопольной службу (ФАС) России разъяснения по поводу информации об эффективности препарата против коронавируса, пишет агентство Прайм.

Производитель "Арбидола" должен до 15 февраля предоставить Федеральной антимонопольной службу (ФАС) России разъяснения по поводу информации об эффективности препарата против коронавируса, пишет агентство Прайм.Сообщается, что в январе 2020 года служба получила жалобу на производителя, который в рекламе "Арбидола" на радио указывал на эффективность препарата против китайского коронавируса.В инструкции к "Арбидолу" говорится, что препарат может эффективно предотвращать и бороться с различными заболеваниями, включая коронавирус.В то же время, как подчеркнула руководитель управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС РФ Татьяна Никитина, утверждение об эффективности "Арбидола" против коронавируса 2019-nCoV, "требует дополнительной оценки".По ее словам, такое утверждение требует дополнительных выяснений.По данным на 10 февраля, количество заразившихся китайским коронавирусом 2019-nCoV в мире превысило 40 тысяч человек. За прошедший день число заболевших на территории Китая выросло на три с лишним тысячи, смертельных случаев в то же время стало больше на 97.