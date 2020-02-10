Электрооборудование автомобилей представляет собой сложный комплекс датчиков, приборов и устройств, нарушение взаимосвязи между которыми приводит к появлению различного рода неисправностей

Электрооборудование автомобилей представляет собой сложный комплекс датчиков, приборов и устройств, нарушение взаимосвязи между которыми приводит к появлению различного рода неисправностей. Выявить их причину может только тщательная диагностика электрики автомобиля, включающая в себя как визуальный осмотр, так и инструментальную и компьютерную проверку. Логично, что качественно эти работы могут быть выполнены только в условиях специализированного автосервиса и с участием квалифицированных мастеров-автоэлектриков.

Что входит в ремонт и обслуживание электрики авто?

Работы с электрооборудованием автотранспорта подразумевают использование специальных устройств и инструментов: диагностических адаптеров, мультиметров, либо полноценных диагностических стендов. Услуги ремонта и обслуживания автоэлектрики включают в себя следующие работы:



проверка тока утечки, поиск и устранение причины быстрого разряда аккумулятора;





ремонт или замена электрогенератора, контроллера зарядки или диодного моста;





замена ламп в фарах головного света, задних блок-фарах, указателях поворотов, ПТФ;





установка ДХО и прочего дополнительного светового оборудования — к примеру, фароискателей;





установка сигнализации с автозапуском, с функцией GPS и GSM;





установка аудиосистемы, включая замену штатного головного устройства, динамиков в салоне, установку сабвуфера и усилителя звука, кроссоверов;





компьютерная диагностика ЭБУ двигателя, расшифровка кодов ошибок и их сброс;





поиск и замена вышедших из строя датчиков, исполнительных устройств.



Различия в особенностях электропроводки наблюдаются не только в отношении различных марок, но даже моделей или модификаций авто. Поэтому важно доверять работы исключительно квалифицированному персоналу СТО, прекрасно знающему все нюансы.

Преимущества обращения в официальную СТО

Доверяя ремонт и обслуживания автомобиля специалистам официального автосервиса, автовладелец получает следующее:



официальный документ, чётко определяющий права и обязанности сторон, который можно использовать для отчётности;





гарантию на выполненные мастерами СТО работы и установленные запасные части;





уверенность в оперативном проведении ремонта без задержек;





гарантию того, что все работы с автомобилем будут проведены в соответствии с рекомендациями автопроизводителя.



Заключение с автосервисом договора на оказание услуг — это гарантия безупречного качества ремонта, уверенность в стабильной работе и надёжности автомобиля в течение всего межсервисного интервала.