Менеджер действующего чемпиона американской лиги смешанных единоборствUFC россиянина Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз поделился с журналистами мыслями о возможном матче-реванше своего подопечного с ирландцем Конором Макгрегором.

Менеджер действующего чемпиона американской лиги смешанных единоборствUFC россиянина Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз поделился с журналистами мыслями о возможном матче-реванше своего подопечного с ирландцем Конором Макгрегором."Давайте смотреть на вещи реально, — цитирует агента Хабиба портал Чемпионат.Com. – Нам не нравится этот парень. Всякий раз, когда мы его видим, возникают какие-то проблемы. Он постоянно что-то говорит что-то о семье, о религии, о расе. На самом деле Конор давно пересек черту, а с Хабибом такого делать нельзя"."Вы вообще понимаете, кто он? Макгрегор — одна из самых больших звёзд ММА, но только потому, что он один из самых больших отморозков. Если новый бой с Нурмагомедовым и может где-то состояться, то разве что на улице", — считает Абдель-Азиз.По мнению менеджера, для того, чтобы бой реально состоялся, "Макгрегору следовало бы сотворить нечто зрелищное": "Да, если Хабиб ещё раз подерётся с Конором, у него будет очень много денег. Но ведь дело не только в деньгах".Как уже сообщали 33Live.RuRu, Нурмагомедов победил Макгрегора в чемпионском бою в октябре 2018 года. Ирландец после этого год с лишним не выходил на помост, а в январе выиграл за 40 секунд у американца Дональда Серроне. Конор не раз говорил, что готов провести реванш с Хабибом. О желании организовать бой высказывался и глава UFC Дэйна Уайт. Однако команда россиянина пока настаивает на том, что спортивного интереса поединок не вызовет.