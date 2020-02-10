Санитарно-эпидемиологическая ситуация в России остается стабильной, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, сейчас осложнения вызывает только растущая заболеваемость респираторными вирусными инфекциями и гриппом.

Санитарно-эпидемиологическая ситуация в России остается стабильной, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, сейчас "осложнения вызывает только растущая заболеваемость респираторными вирусными инфекциями и гриппом".Сегодня в России под медицинским наблюдением остаются более 20 тысяч человек, сообщила Попова."Из них более шести тысяч – это граждане Китайской народной республики", – цитирует руководителя ведомства РИА Новости.Что касается россиян, эвакуированных из Китая в связи со вспышкой пневмонии, вызванной новым вирусом, то они, по словам Поповой, чувствуют себя хорошо. Ни у кого из них коронавируса не обнаружено."Лиц с признаками инфекционных заболеваний среди них нет. Первые результаты лабораторных исследований на новый коронавирус отрицательные у всех, кто находится под наблюдением", – сказала она.Глава Роспотребнадзора отметила, что за прошедшую неделю превышение пороговых уровней заболеваемости ОРВИ и гриппом зарегистрировано в 23 субъектах РФ. Все мероприятия по профилактике распространения заболеваний ведутся в усиленном режиме, уточнила она.Эта работа, по словам Поповой, будет продолжаться в том числе и потому, что меры профилактики гриппа, ОРВИ и инфекций, связанных с новым коронавирусом, практически одинаковы.Попова подчеркнула, что Роспотребнадзор не видит необходимости вводить в российских учебных заведениях карантин в связи с коронавирусом. Однако такие меры могут приниматься там, где наблюдаются вспышки гриппа и ОРВИ."В этом случае введение карантина и ограничительных мероприятий в отдельных классах, в отдельных школах и детских садах обязательно, потому что это очень эффективный способ борьбы с болезнью", – отметила она.По данным на 10 февраля, число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV превысило 40 тысяч человек. За минувшие сутки количество заболевших в КНР увеличилось на 3 с лишним тысячи, смертельных случаев стало больше на 97.