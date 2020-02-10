Врачам Ростовской области пришлось ампутировать руку 11-летнему мальчику из-за грубой ошибки. Инцидент произошел еще летом, но получил широкую огласку лишь сейчас, передает Ребенок ..

Врачам Ростовской области пришлось ампутировать руку 11-летнему мальчику из-за грубой ошибки. Инцидент произошел еще летом, но получил широкую огласку лишь сейчас, передаетРебенок поступил в больницу с открытым переломом руки. Ему наложили гипс, но отказались госпитализировать. Через несколько дней родители пришли в медучреждение вместе с сыном, чтобы ему ослабили гипс. В открытую рану попал химический реагент, из-за которой у него вскоре началась гангрена и возникла почечная недостаточность. Конечность пришлось удалить. В настоящее время это дело рассматривает суд.