В Москве прошел традиционный легкоатлетический турнир Русская зима. В нем приняли участие многие из ведущих спортсменов сборной России. В секторе для прыжков в высоту состязались трехкратная чемпиона мира Мария Ласицкене и олимпийская чемпионка Анна Чичерова.

В Москве прошел традиционный легкоатлетический турнир "Русская зима". В нем приняли участие многие из ведущих спортсменов сборной России. В секторе для прыжков в высоту состязались трехкратная чемпиона мира Мария Ласицкене и олимпийская чемпионка Анна Чичерова.Победу праздновала Ласицкене, абсолютный лидер нескольких последних международных сезонов с результатом 2 м 5 см. Чичерова показала результат 1 м 96 см и стала второй, третья – Кристина Королева (1 м 91 см). У мужчин в аналогичной дисциплине выиграл Михаил Акименко (2 м 26 см), Никита Анищенков с тем же результатом второй, третьим стал Даниил Цыплаков (2 м 23 см).В тройном прыжке у женщин победу с результатом 14 м 8 см одержала Валентина Косолапова. В секторе толкания ядра чемпионами стали Александр Лесной (20 м 19 см) и Алена Гордеева (17 м 47 см). В беге на 400 м у женщин победила Антонина Кривошапка.В секторе прыжка в длину у мужчин отличился Артем Примак, показавший результат 7 м 70 см, всего на 1 см опередивший Сергея Полянского. Среди женщин победу одержала Вероника Семашко в результатом 6 м 44 см. В прыжках с шестом у мужчин выиграл Тимур Моргунов, показавший 5 м 86 см.