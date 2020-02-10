10.02.2020

2020-02-10 13:45:02

Самой юной участнице «Лыжни России» во Владимире — 2 года

Самая массовая лыжная гонка страны - за здоровый образ жизни. Областной центр присоединился к "Лыжне России". В забеге этого года во Владимире на старт вышли 11 тысяч лыжников.

Большая серьезная тренировка, и победа здесь - приятный бонус, говорит о "Лыжне России" биатлонистка София Портакало. Девушка заняла первое место в заезде на пять километров, но уверена: могла проехать быстрее и лучше.

София Портакало, победитель «Лыжни России-2020» в заезде на 5 км: «Самое сложное было стартовать, потому что тесно, надо выбраться из толпы быстрее, чтобы тебя не задавили и все не упали».

"Лыжня России" - масштабное соревнование среди любителей лыжного спорта. В этом году участие приняли более 11 тысяч владимирцев. Многие пришли семьями. Самой юной лыжнице - Есении Красильниковой чуть больше двух лет, и это ее вторые гонки.

Анна Красильникова, мама самой юной участницы «Лыжни России-2020»: «Я ей помогала, я ее придерживала за руку, а так она шла сама, с горем пополам дошли, старались».

Второй год "Лыжня России" принимает особенных спортсменов, в забеге им помогают педагоги и волонтеры. Трасса в один километр открыта для новичков в лыжных гонках и детей.

- Я задыхался, я не мог дышать и устал.

- Там в середине крутой спуск и подъем там большой один, трудно было залезть.

5 и 10 километров - дистанции, которые требуют подготовки. Первые места достаются профессионалам - Валерии Аксеновой и Александру Ерёмичеву. В таком забеге принял участие и председатель Законодательного Собрания Владимирской области - Владимир Киселев. Он участвует в гонках уже более 10 лет.

Владимир Киселев, участник «Лыжни России-2020», председатель Законодательного собрания Владимирской области: «У меня два плана: первый план пробежать здесь, пока не знаю сколько, сейчас определюсь, потом завершить пробегом в Загородном, у меня там своя лыжня есть, и практически каждое утро я там пробегаю порядка 3-5 километров".

Не остались в стороне и сотрудники ГТРК "Владимир". Александр Коломиец - начальник участка энергетики и опытный лыжник-любитель - преодолел 5 километров.

Александр Коломиец, начальник участка энергетики ГТРК «Владимир»: «Я участвую уже более 20 лет в этой лыжне, я вырос в этом парке, скоро у меня будет внучка здесь кататься. Слава Богу, пятерку сегодня проехал!»

Пришли и те, кто только собирается участвовать в состязаниях. Паскаль Фуцу из Камеруна планирует встать на лыжи в следующем году.

Паскаль Фуцу: «Как можно жить в России и не уметь кататься на лыжах? Это очень смешно! Мне интересно, для меня как челлендж».

Проигравших на "Лыжне России" нет. Кто-то получил медали и кубки, а кто-то - заряд отличного настроения.

Ольга Павловская, Дмитрий Лизунов

«Вести-Владимир»