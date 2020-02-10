В ходе церемонии вручения кинопремии Оскар компания Samsung показала рекламный ролик, посвященный новому смартфону со сгибаемым экраном. Видео вышло за день до конференции Unpacked, на которой новинка будет представлена официально

В ходе церемонии вручения кинопремии "Оскар" компания Samsung показала рекламный ролик, посвященный новому смартфону со сгибаемым экраном. Видео вышло за день до конференции Unpacked, на которой новинка будет представлена официально.Название устройства раскрыто не было, но, как ожидается, "раскладушка" выйдет под брендом Galaxy Z Flip. В рекламе уделили внимание главным возможностям аппарата, показав вспомогательный тачскрин снаружи, двухкамерный модуль и режим "пудреницы" (когда по смартфону, установленному на ровную поверхность в полураскрытом виде, можно общаться по видеочату или снимать видео).Судя по ролику, с наружного экрана можно будет просматривать уведомления и отвечать на звонки. Между двумя половинами дисплея предусмотрен зазор — отсюда можно предположить, что шарнирный механизм новая модель позаимствует у Galaxy Fold, первого складного смартфона Samsung.Galaxy Z Flip представят завтра, 11 февраля. Прямую трансляцию мероприятия можно будет посмотреть на сайте компании. Начало — в 22:00 по московскому времени. Помимо складного смартфона, ожидается анонс флагманской линейки Galaxy S20.Galaxy Z Flip приписывают 6,7-дюймовый дисплей Dynamic AMOLED с пропорциями 22:9 и разрешением FullHD+. Процессор используют прошлогодний, но самый мощный — Qualcomm Snapdragon 855+, в комплекте с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Тыловая камера — сдвоенная (12 + 12 мегапикселей), а врезанная в экран у верхнего края посередине фронталка — 10-мегапиксельная. Ёмкость аккумулятора — 3300 мА*ч, а в качестве ПО используется Android 10 с оболочкой One UI.