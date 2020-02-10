10.02.2020

2020-02-10 08:25:08

Семьям региона выплатили более 100 млн. рублей на рождение детей

9 000 семей региона получили выплаты в январе на сумму более 100 миллионов рублей.

Родителям начислят ежемесячную денежную выплату на первого ребенка при условии, что средний доход семьи не превышает двойной прожиточный минимум. Ежемесячную выплату на первого ребенка - около 10 000 руб. - во Владимирской области будут получать более трех тысяч семей.

Другая выплата начисляется на второго ребенка, если ему нет трех лет. Эта выплата единовременная. Если на одного ребенка - это пять тысяч рублей, то на тройню - сто пятнадцать тысяч.

А вот на третьего и последующего малыша - ежемесячно в поддержку родители получат около девяти тысяч рублей.