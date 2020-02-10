Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о подготовке к Параду Победы, который пройдет на Красной площади 9 мая. По его словам, для принятия участия в торжественном мероприятии приглашены военнослужащие из двадцати стран мира. Ряд государств, в числе которых входящие в состав СНГ, уже подтвердили свое участие.

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о подготовке к Параду Победы, который пройдет на Красной площади 9 мая. По его словам, для принятия участия в торжественном мероприятии приглашены военнослужащие из двадцати стран мира. Ряд государств, в числе которых входящие в состав СНГ, уже подтвердили свое участие.Сергей Шойгу рассказал, что по Красной площади пройдут военные, одетые в форму лет Великой Отечественной войны, а также батальон танков Т-34, самоходные артиллерийские установки СУ-100.Всего в параде, посвященном 75-летию победы в Великой Отечественной войне, примут участие 15 тысяч военнослужащих, а также 375 единиц сухопутной и авиационной техники, сообщает ТАСС. В торжественном мероприятии задействуют новейшие образцы зенитных ракетных систем, комплексы войсковой ПВО, автомобили дистанционного минирования, боевые машины пехоты.Для сравнения, в прошлом году в Параде Победы приняли участие более тринадцати тысяч военнослужащих. Было задействовано более 130 единиц современного вооружения и военной техники.Сергей Шойгу рассказал, что парад к юбилею Победы будет более масштабным, а его продолжительность увеличится. Кроме того, для ветеранов подготовят специальную праздничную программу на несколько дней.