Тяжеловес Алексей Ловчев, отбывший дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, не сможет принять участие в чемпионате Европы по тяжелой атлетике. Спортсмен получил травму на Кубке России в Санкт-Петербурге.

Тяжеловес Алексей Ловчев, отбывший дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, не сможет принять участие в чемпионате Европы по тяжелой атлетике. Спортсмен получил травму на Кубке России в Санкт-Петербурге.Главный тренер сборной России Олег Писаревский сообщил, что Ловчев может пропустить чемпионат Европы, который пройдет в Москве с 2 по 12 апреля. "Ловчев заслужил право выступить на чемпионате Европы. Но все зависит от того, насколько серьезна его травма локтя, полученная при втором подходе. В нескольких дней спортсмен пройдет медицинское обследование. Ловчев пребывает в хорошей форме, поэтому я уже включил его в состав на сбор в Сочи, который скоро начнется", приводит слова Писаревского ТАСС.В расширенный состав мужской сборной для участия в чемпионате Европы включены 14 спортсменов: Весовая категория до 55 кг -Олег Мусохранов. В весе до 73 кг готовится Сергей Петров. В весовой категории до 81 кг два атлета - Виктор Гетц и Вячеслав Яркин, Выздоровевший Артем Окулов выступит в весе до 85 кг, а Роман Чепик — до 89 кг. Георгий Купцов и Хетаг Хугаев представляют весовую категорию до 96 кг. В весовой категории до 102 кг нашу страну представит Александр Кибанов. В первом тяжелом весе — до 109 кг три кандидата - Родион Бочков, Тимур Наниев и Федор Петров. Антоний Савчук и Алексей Ловчев выступают в весовой категории свыше 109 кг. В окончательную заявку войдут десять тяжелоатлетов.