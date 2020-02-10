По факту дачи взятки возбуждено уголовное дело.

2 февраля текущего года на улице Ленина города Собинка сотрудники дорожно-патрульной службы ОГИБДД ОМВД России по Собинскому району остановили автомобиль «ВАЗ-32107» под управлением 61-летнего уроженца Республики Узбекистан. На просьбу полицейских предъявить документы, мужчина ответил отказом. Тогда сотрудники полиции предложили гражданину проследовать в отдел полиции для установления личности.Осознавая, что у него имеются проблемы с документами, мужчина решил передать в качестве взятки денежные средства в размере 2,5 тысяч рублей инспектору ДПС.Правоохранитель пояснил, что он находится при исполнении служебных обязанностей, а дача взятки преследуется по закону. О нарушении полицейский сообщил в дежурную часть полиции.Противоправный факт задокументировали прибывшие сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции.Впоследствии в ходе проверки было установлено, что мужчина находится на территории Российской Федерации незаконно. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином режима пребывания в Российской Федерации).Также отделом дознания ОМВД России по Собинскому району в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.291.2 УК РФ (мелкое взяточничество).Сотрудники полиции напоминают, что дача взятки независимо от суммы – это уголовно наказуемое деяние. Пытаясь таким образом избежать административного наказания, можно понести уголовную ответственность.