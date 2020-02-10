Проведенной проверкой установлено, что 34-летним водителем ранее было совершено 2126 дорожно-транспортных нарушений...

«Сотрудниками дорожно-патрульной службы задержан и привлечен к ответственности водитель, за которым числится более 2000 нарушений в области безопасности дорожного движения", - сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России полковник внутренней службы Владимир Васенин.Утром 22 января сотрудниками дорожно-патрульной службы 7 Отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве в районе 12 километра Рублево-Успенского шоссе для проверки документов был остановлен автомобиль БМВ, под управлением 34-летнего жителя столицы.Выяснилось, что мужчина не имеет права на управление транспортным средством, в связи с окончанием срока действия водительского удостоверения. Сотрудниками полиции в отношении водителя был составлен административный протокол по статье 12.7 КоАП РФ.После полицейские предложили мужчине выйти из машины, так как на основании статьи 27.12 КоАП РФ, он отстранен от управления транспортным средством, а машина подлежит помещению на специализированную стоянку. Однако водитель не выполнил законных требований полицейских и заблокировал двери автомобиля.В целях принудительного извлечения гражданина из машины, сотрудниками Госавтоинспекции было разбито стекло передней двери, после чего мужчина покинул транспортное средство. Проведенной проверкой установлено, что 34-летним водителем ранее было совершено 2126 дорожно-транспортных нарушений.Для дальнейшего разбирательства он был доставлен в отдел полиции «Барвихинское» Одинцовского района Московской области, где за неповиновение законному требованию сотрудника полиции в отношении него был составлен административный протокол по статье 19.3 КоАП РФ, а также 184 административных протоколов по статье 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания».В отношении водителя судьей Одинцовского городского суда Московской области в рамках рассмотрения административного правонарушения по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ назначено наказание в виде административного ареста сроком на 7 суток, по окончанию которого в законном порядке будет принято решение о привлечении его к административной ответственности за неуплату административных штрафов в установленный законом срок.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81