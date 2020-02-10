Четырех граждан Китая обвиняют во взломе американского бюро кредитной истории Equifax, краже коммерческой тайны и личных данных половины населения США

Министерство юстиции США предъявило четырем членам Народно-освободительной армии Китая обвинения во взломе бюро кредитных историй Equifax и краже персональных данных почти 150 миллионов американцев. Генеральный прокурор Уильям Барр пригрозил правительству Китая, что США могут вычислить постоянно действующих в условиях анонимности интернета хакеров.Взлом Equifax является одной из самых крупных хакерских атак. Бюро кредитных историй согласилось выплатить до 700 миллионов долларов для урегулирования претензий регуляторов и клиентов, связанных с масштабным нарушением кибербезопасности.Согласно объявлению Министерства юстиции в понедельник, четыре китайских офицера якобы скомпрометировали серверы Equifax, используя уязвимость серверов Apache, получив имена, даты рождения и номера социального страхования почти 145 миллионов клиентов, то есть около половины жителей страны.Обвинительное заключение было выдвинуто против У Чжиюна, Ван Цяня, Сюй Кэ, Лю Лэй. По данным Министерства юстиции, четверо граждан Китая, причастных к взлому, работали в одном из исследовательских институтов Народно-освободительной армии Китая."Это было преднамеренное и масштабное вторжение в частную жизнь американского народа. К сожалению, взлом Equifax иллюстрирует тревожную и неприемлемую практику спонсируемых государством компьютерных атак и краж, проводимых Китаев", — сказал Барр в своем заявлении.В обвинительном заключении также утверждается, что хакеры украли коммерческие секреты и интеллектуальную собственность у Equifax. По словам Барра, хакерам потребовалось немало усилий, чтобы скрыть свою личность, перенаправляя трафик через 34 сервера, расположенных почти в 20 странах."Короче говоря, это было организованная и удивительно наглая кража конфиденциальной информации почти половины всех американцев, а также интеллектуальной собственности американской компании совершенная подразделением китайских военных", — заключил генпрокурор.Сенатор Марк Уорнер (Mark Warner), демократ от штата Вирджиния и сопредседатель фракции по вопросам кибербезопасности в Сенате, в своем заявлении высоко оценил обвинительное заключение Министерства юстиции, но также заявил, что Equifax несет ответственность за укрепление своей кибербезопасности в целях предотвращения подобных нарушений. Уорнер вместе с сенатором Элизабет Уоррен из Массачусетса внесли законопроект о привлечении к ответственности агентств кредитной отчетности за утечки данных клиентов.