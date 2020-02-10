В Санкт-Петербурге стартовал турнир Женской теннисной ассоциации St. Petersburg Ladies Trophy 2020, в котором по традиции принимают участие многие российские игроки. Впрочем, не всем удается попасть в основную сетку. Так Вера Звонарева и Наталья Вихлянцева выбыли в квалификации.

В Санкт-Петербурге стартовал турнир Женской теннисной ассоциации St. Petersburg Ladies Trophy 2020, в котором по традиции принимают участие многие российские игроки. Впрочем, не всем удается попасть в основную сетку. Так Вера Звонарева и Наталья Вихлянцева уже выбыли в квалификации.Звонарева уступила во втором круге француженке Элизе Корне – 3:6, 4:6. Вихлянцева проиграла в споре с соотечественницей Виталией Дьяченко – 6:7, 4:6. Кроме Дьяченко в "основу" турнира вышли Людмила Самсонова, победившая венгерку Тимеа Бабош (5:7, 6:3, 6:2), и Анастасия Потапова, которая была сильнее француженки Полин Парментье (6:3, 6:1). При этом в первом круге Самсонова сыграет с Потаповой. Соперницей Дьяченко стала гречанка Мария Саккари.