Следственный Комитет России возбудил уголовное дело в связи с гибелью сегодня утром в Таиланде наших соотечественников. Жертвами столкновения двух скоростных катеров у острова Пхукет стали дети — брат и сестра. Пострадали ещё более 20 российских туристов.

Следственный Комитет России возбудил уголовное дело в связи с гибелью сегодня утром в Таиланде наших соотечественников. Жертвами столкновения двух скоростных катеров у острова Пхукет стали дети — брат и сестра. Пострадали ещё более 20 российских туристов.Тайский Пхукет — одно из самых популярных в мире мест для пляжного отдыха. В 7 часов 50 минут утра на канале, соединяющем соседние гавани острова на высокой скорости буквально лоб в лоб столкнулись два катера, так называемых спидбота, которые здесь используют для перевозки туристов между пляжами и лагунами."Российские туристы, по нашим сведениям, 15 человек, им была оказана помощь на месте, и они отказались от госпитализации и 22 человека были размещены в 4 больницы Таиланда", — пояснила Наталия Осипова, исполнительный директор Альянса туристических агентств.Прибывшие на причал медики скорой помощи сразу же стали оказывать первую помощь. На этих кадрах спасатели пытаются реанимировать двух детей из числа пассажиров — мальчика и девочку — 6 и 13 лет. Их срочно доставили в больницу, однако чуда не произошло. Брат и сестра, прилетевшие в Таиланд из Челябинской области, скончались от полученных травм в больнице Пхукета."Произошла просто трагедия и погибли двое детей из нашего города Челябинска по тем паспортным данным, которые есть. Поэтому мы в настоящее время ищем адреса и телефоны родственников, для того, чтобы связаться с ними и выяснить чем мы можем в этой ситуации помочь", — рассказала Евгения Майорова, уполномоченная оп правам ребенка в Челябинской области.Местная полиция уже объявила виновником трагедии экипаж пустого катера. По предварительным данным 24 летний капитан не справился с управлением. При этом уже известно, что оба катера шли с превышением скорости."Разрешенная максимальная скорость на этом участке 5 узлов, это примерно 8 с половиной километров в час. Оба катера шли с превышением примерно в 5 раз", — сообщил Владимир Вылегжанин, директор компании по организации морских прогулок.Эти спидботы — одно из главных средств перевозки туристов между островами, отдыхающие со всего мира называют между собой "кораблями смерти"."Страшный момент, когда заходим в бухту и одновременно туда заходит порядка 20-30 таких лодок, спидботов, как они разъезжаются. Помимо этого, тайские маленькие лодки постоянно курсируют", — признался Иван Дмух, турист из России.Обстоятельства гибели двух детей из Челябинской области на острове Пхукет выясняют и российские следователи."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть, нарушения правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта", — проинформировала общественность Елена Марковская, старший помощник руководителя московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.Следователи полиции Пхукета сейчас допрашивают всех участков этой трагедии. Власти острова обещают оказать находящимся в больницах россиянам всю необходимую помощь.Только в этом году это уже третья подобная авария с участием скоростных пассажирских катеров на Пхукете. Год назад при похожих обстоятельствах здесь погибли 47 китайских туристов.Полиция острова проводит расследования для выяснения всех деталей сегодняшней трагедии с россиянами.